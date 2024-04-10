Full list of candidates for biggest election in Dudley for 20 years with all 72 seats up for grabs
It’s the biggest election in Dudley for 20 years with all 72 seats on the local authority up for grabs.
The ruling Conservative group will be looking to retain control but Labour are hoping for gains to hand them control of the council.
The Lib Dems hope to increase their numbers in the council chamber while independent candidates could hold the balance of power in a hung council.
Voting will take place on May 2 and results will be declared throughout the following day.
Here are all the candidates for each ward.
Amblecote
BILLINGHAM Erin Charlotte, Labour Party
BRADLEY Paul William, Conservative Party
FOSTER Harriet Caroline, Labour Party
LEE Pete, Conservative Party
LOWE Maxim, Independent
MABE Adrian Norman, Green Party
PRIEST Mollie Jo, Liberal Democrats
RAZZAQ Kamran, Conservative Party
SAVAGE Molly
WILSON Glen, Independent
Belle Vale
BEVAN Daniel James, Conservative Party
DOBB Peter William, Conservative Party
EULOGIO Joseph, Labour Party
FURHURAIRE Sarah Louise, Liberal Democrat
MURRAY Fiona Jane, Labour Party
PHIPPS Simon Dennis, Conservative Party
RUSSELL Donella Joy, Labour Party
Brierley Hill and Wordsley South
BENNETT Andrew, Green Party
CARNALL Kevin, Trade Unionist and Socialist Coalition
COOK Matthew James, Labour Party
DAVIES Adam, Conservative Party
INNISS Marva Iotha, Labour Party
LITTLE Wayne, Conservative Party
MARTIN John Ronald, Labour Party
NAWAZ Aneesa, Liberal Democrats
QADUS Abdul, Liberal Democrats
SHAW Danny, Conservative Party
Brockmoor and Pensnett
BARRAS Dan, Conservative Party
DALE Alex, Conservative Party
EDWARDS Steve, Labour Party
FLYNN Ian Martin, Liberal Democrat
FOSTER Judy, Labour Party
PERRY Eric, Conservative Party
WESTWOOD Karen, Labour Party
Castle and Priory
BARRAS Faye, Conservative Party
BRAMALL David Ashley, Liberal Democrat
CASEY Keiran Robert, Labour Party
DENNING Karl, Labour Party
FLURRY-HADDOCK Donna, Labour Party
KHAN Saadat, Conservative Party
KHAN Wafa, Conservative Party
Coseley
BEECH Claire Elizabeth, Green Party
BOKAREVS Konstantins, Green Party
DRAKE Peter, Labour Party
FOUNTAIN Jake Christopher David, Conservative Party
OCHE Henry, Conservative Party
PHIPPS Dennis John, Conservative Party
RIDNEY Sue, Labour Party
ROBERTS David Christopher, Labour Party
Cradley North and Wollescote
CRUMPTON Tim, Labour Party
GARDENER Rachael Anne, Labour Party
HADLEY Samantha, Conservative Party
HALLORAN Siobhan, Trade Unionist and Socialist Coalition
KHAN Kash, Liberal Democrat
MUTAHAR Mahdi Amen, Labour Party
NEALE Natalie Anne, Conservative Party
PRIEST Ryan Ashley, Liberal Democrat
STAFFORD Ethan Brian, Liberal Democrat
STURMANSPRIGG Christopher, Conservative Party
Gornal
CHALLENOR Bryn, Conservative Party
HUNT Nathan Paul, Reform UK
MILLWARD Anne, Independent
MORGAN Joanne Hazel Anne, Labour Party
SINGH Harjinder, Labour Party
STANLEY David, Conservative Party
SULLIVAN Claire, Conservative Party
TURNER Stuart, Labour Party
WESTWOOD Mark, Independent
Halesowen North
BETTS-PATEL Helen Clare, Labour Party
BILLS Hilary, Labour Party
FLAVIN Ashley Patrick, Green Party
GREGG Tracey, Liberal Democrat
HENLEY Stuart Carl, Conservative Party
HEWLETT Rachel Jane, Green Party
RAZZAQ Abdul, Independent
SAHOTA Parmjit Singh, Labour Party
SMALL John Robert, Conservative Party
TAYLOR-CHILDS Laura, Conservative Party
Halesowen South
FURHURAIRE Saima Chadney, Liberal Democrats
HILL Jeff, Conservative Party
HILTON Stephen, Labour Party
JADAYEL Fady, Labour Party
PLANT Jo, Labour Party
RUSSON Thomas Geoffrey, Conservative Party
TAYLOR Alan, Conservative Party
WINDRIDGE James, Green Party
Hayley Green and Cradley South
BARNSLEY Tony, Labour Party
BARNSLEY Zac, Labour Party
BEVAN Ian James, Conservative Party
COLLINS Bex, Conservative Party
FURHURAIRE Ranjeet, Liberal Democrat
GODDARD Andrea, Conservative Party
HANLEY Michael Joseph, Labour Party
Kingswinford North and Wall Heath
ATKINS Phil, Conservative Party
GRAY Cassie, Independent
HANSON Simon Paul, Liberal Democrat
HERBERT Tremaine, Labour Party
HOLMES Stephen, Liberal Democrat
JORDAN Karen Mary, Labour Party
LAWRENCE Edward Robert, Conservative Party
NELSON Rick, Labour Party
SALEEM Shaz, Independent
WEBB Mark, Conservative Party
Kingswinford South
BASSINGTHWAIGHTE Brian, Independent
DANIEL Simon, Labour Party
GREENAWAY Sue, Conservative Party
HAMMOND Michelle, Independent
HARLEY Patrick, Conservative Party
HOLMES Roxanne Enid, Liberal Democrat
JOHNSON Luke, Conservative Party
MILLER Peter Phillip, Independent
PALERMO Domenico, Labour Party
WALDRON Adam, Independent
WALKER Chris, Green Party
WOOLLEY Dave, Labour Party
Lye and Stourbridge North
AHMED Naz, Liberal Democrats
ALI Muhammad Imtiyaz, Conservative Party
BINNERSLEY Mark, Green Party
BORLEY Dave, Conservative Party
COBB Ellen Hope, Labour Party
FARMER Gary, Liberal Democrats
HANIF Mohammed, Labour Party
LOWE Pete, Labour Party
MAHMOOD Shazad, Conservative Party
PARISH Steven, Liberal Democrats
Netherton and Holly Hall
BERRINGTON Martin, Conservative Party
FARAJI Viorica, Conservative Party
JOHNS Robert Owen, Liberal Democrats
MUGHAL Qasim, Labour Party
MUGHAL Shaneila, Labour Party
SMITH Jamie Dennis, Green Party
TAYLOR Elaine, Labour Party
TYE James Warner, Conservative Party
Norton
BROAD Matthew Robert, Labour Party
CLARK Steve, Conservative Party
CREED Tony, Conservative Party
DUGMORE Ant, Green Party
HOPWOOD Alan Harry, Conservative Party
LEE Olof, Green Party
MCCLOSKEY Benjamin James, Labour Party
PRICE Stephen James, Green Party
QUARRIE-JONES Alexander Rhys, Labour Party
SHEPPARD Elaine Catherine, Liberal Democrats
Pedmore and Stourbridge East
CLINTON James Robert, Conservative Party
HEBRON Paul Robert, Labour Party
KENT Mark Christopher, Labour Party
KETTLE Ian, Conservative Party
KIRKHAM Nigel, Liberal Democrat
OWENS Ceri Wynn, Labour Party
SCRIMSHAW Beth, Green Party
SHEPPARD David John, Liberal Democrat
THORNE Jason, Conservative Party
WOOD Vi, Liberal Democrat
Quarry Bank and Dudley Wood
CLINTON Robert Edward, Conservative Party
COWELL Jackie, Labour Party
DUNN Jennie, Conservative Party
HAMBLETT Luke, Labour Party
JONES Lisa Joan, Conservative Party
PRIEST Richard, Liberal Democrat
SMITH Ashley, Labour Party
Sedgley
AHMED Hamza Faisal, Labour Party
CORFIELD Damian, Conservative Party
DREWERY Colin, Green Party
KEASEY Shaun Roger, Independent
KHAN Sat, Conservative Party
MIDDLETON Tony, Labour Party
NDLOVU Jeff, Labour Party
OAKLEY Samson Lee, Green Party
SANDALL Ian, Conservative Party
SIMMS Brad Steven, Independent
St James’s
AHMED Asif, Labour Party
BAYTON Cathryn Jayne, Labour Party
BOTHUL Sara, Conservative Party
CHAPMAN Roman, Conservative Party
IBRAHIM Can, Conservative Party
JEREMINOVICS Tomass, Green Party
REID Caroline, Labour Party
TASKER Richard John, Reform UK
WANKLIN Richard, Liberal Democrat
St Thomas’s
ALI Shaukat, Labour Party
AZAD Shazna, Labour Party
BIBI Shakeela, Independent
BLACKMORE Carole, Conservative Party
HANIF Sajid, Conservative Party
LEWIS Michael, Conservative Party
NAJEEB Muhammad, Independent
NOORHUSSAIN Choudhary, Independent
QARI Zia, Green Party
QAYYUM Adeela, Labour Party
REYNOLDS David, Trade Unionist and Socialist Coalition
SLIM John, Liberal Democrat Priest
Upper Gornal and Woodsetton
ASTON Adam Michael, Labour Party
BENTON Caroline Mary. Liberal Democrats
FARROW Shaun, Reform UK
HUSSAIN Mushtaq, Labour Party
LITTLER Carol June, Labour Party
WATTON Kane, Conservative Party
WATTON Lucy, Conservative Party
WATTON William, Conservative Party
Wollaston and Stourbridge Town
BARLOW Nicolas Anthony, Conservative Party
BRAMALL Christopher Ashley, Liberal Democrat
CLINTON Lisa Marie, Conservative Party
DUDLEY Matt, Conservative Party
ECCLES Cat, Labour Party
FOSTER Linda Carol, Green Party
GRIFFIN Jason Robert, Labour Party
MOHR Andi, Green Party
MOORE Ken, Freedom Alliance
TROMANS Andrew Michael Edward, Labour Party
Wordsley North
ARCHER Keith, Labour Party
ARCHER Pam, Green Party
BILLINGHAM Kevin, Labour Party
BRAMALL Jonathan Michael, Liberal Democrats
DANIEL Sarah, Labour Party
HARLEY Donna, Conservative Party
LEWIS Kerry, Conservative Party
ROGERS Matt, Conservative Party